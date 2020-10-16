"Seri muhakeme ve basit yargılama usulleri başarıyla uygulanıyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1 Ocak 2020'de uygulamaya konulan seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin birer reform olarak kayıtlara geçtiğini belirterek ilk 9 aylık uygulamanın oldukça başarılı olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığı, yargılamaların hızlandırılması ve sadeleştirilmesi hedefi doğrultusunda hayata geçirilen seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin ilk 9 ayına ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamada, seri muhakeme usulünün uygulandığı yılın ilk 9 ayında Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki 32 bin 178 dosyada şüpheliye seri muhakeme teklifi yapıldığı, bu dosyalardan 30 bin 75'inde talepname düzenlenerek mahkemeye gönderildiği bildirildi.

Basit yargılama usulünün uygulandığı yılın ilk 9 ayında ise 107 bin 94 suçla ilgili basit yargılama usulünün tercih edildiği, 37 bin 225 suçla ilgili karar verildiği kaydedildi. Yaklaşık 70 bin suçla ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Bu usullerle ilgili düzenleme yürürlüğe girmeden önce ceza uyuşmazlıkları dosyalarında kararların kesinleşmesinin ortalama iki yıl sürdüğü vurgulandı.

Nasıl uygulanıyor?

Seri muhakeme usulünde şüphelinin avukatın yanında teklifi kabul etmesi halinde cumhuriyet savcısı, mahkemeye talepname gönderiyor. Mahkemede aynı gün içerisinde hüküm verilerek süreç bir günde tamamlanıyor ve çok kısa sürede infaz sürecine geçilmiş oluyor.

Basit yargılama usulü ise asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren ve üst sınırı iki yıla kadar olan suçlarda uygulanıyor. Mahkeme tarafından basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilen dosyada, taraflara iddianame tebliğ edilerek beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak bildirmeleri isteniyor. Sürenin bitiminde, mahkeme duruşma açmadan dosya üzerinden karar veriyor.

Bakanlığın açıklamasını Twitter hesabından paylaşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukuk sistemimize kazandırdığımız seri muhakeme ve basit yargılama usulleri birer reform olarak kayıtlara geçti. İlk 9 aylık uygulama oldukça başarılı. Tüm yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.