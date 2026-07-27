Serin hava yerini sıcaklara bırakıyor: Termometreler 44 dereceyi görecek

Geçen hafta Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisini yitirmesiyle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yeni haftada yeniden yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre sıcaklıklar önce mevsim normallerine, ardından birçok bölgede normallerin üzerine çıkacak.

Salı günü İstanbul'da hava sıcaklığının 32, Ankara'da 30, İzmir'de ise 37 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Haftanın ikinci yarısında ise en yüksek sıcaklıkların Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da görülmesi bekleniyor. Tahminlere göre cuma günü Adana'da 38, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 42, Diyarbakır'da 43, Şanlıurfa ile Batman'da ise 44 derece ölçülecek.

Öte yandan bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.