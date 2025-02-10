Servet sahiplerinin hareketliliğinde rekor yılı! Dönemin olmazsa olmazı: B planı

İstanbul'da geçen hafta düzenlenen 'Servet Koruma Semineri' sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Henley & Partners'in Türkiye Direktörü Burak Demirel; global değişimlerin, varlık sahibi bireylerin daha güvenli bir yaşam ve yatırım planına olan ihtiyaçlarını artırdığını belirtirken, B planına sahip olmanın geleceğe yönelik stratejik zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Hedef: Sürdürülebilir yaşam standartını güvence altına almak

Varlık sahibi bireylerin, bugünkü refahını korumanın yanı sıra gelecek nesiller için de sürdürülebilir bir yaşam standardını güvence altına almayı öncelik olarak gördüğünü belirten Demirel, "Artık bir B planına sahip olmak, sadece alternatif değil, bilinçli bir vizyon ve geleceğe yönelik stratejik zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programları, bu ihtiyaçlara yanıt sunan etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor... Bizim en büyük önceliğimiz ise ülkemize yatırım göçü yoluyla kalıcı ve sürdürülebilir doğrudan yabancı yatırımları çekmek” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye yabancı yatırımları çekmek en büyük öncelik"

Demirel sözlerine, "Mobilite ve erişimin öne çıktığı günümüzde; bugüne dek 15 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırım sağlamış bir hükümet danışmanlığı uygulamasını yürütüyoruz. Halihazırda 20’den fazla ülkeye bu alanda danışmanlık veriyoruz... Ülkemize de yatırım göçü yoluyla kalıcı ve sürdürülebilir doğrudan yabancı yatırımları çekmek en büyük önceliğimiz” diyerek devam etti.

Dışarıya en çok göç veren üç ülke...

Etkinlikte söz alan Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Dominic Volek, "Müşterilerimize risklere karşı koruma sağlıyor, tek bir ülkeye bağlı kalmadan yaşamaları için destek oluyoruz. Müşterilerimizin çoğu, başka ülkede ikamet etme konusunu bir opsiyon olarak ele alıyor. Daha iyi eğitim, iklim, sağlık koşulları, vergi avantajları ve ikinci veya üçüncü pasaport, vizesiz seyahat gibi çeşitli konular için bizimle iletişime geçiyorlar. 2024 yılına baktığımızda ise yüksek servete sahip bireylerin hareketi açısından rekor bir yıl oldu. Bu noktada Covid öncesi döneme tekrar ulaştığını görüyoruz. Ülke tercihlerinde ise Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Hindistan, Vietnam, Çin, Singapur gibi ülkelere göç talebi oluyor. Ülkelerin dışarıya göç vermesi noktasında ise ilk 3 sırayı Çin, Birleşik Krallık ve Hindistan yer alıyor.”