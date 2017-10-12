Servis aracı metrobüs durağına girdi
Küçükçekmece'de servis minibüsü metrobüs durağına girdi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Seferlerde de aksama yaşanıyor.
D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde servis minibüsü metrobüs yoluna girdi. Serviste bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 06.45 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyreden servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak metrobüs yoluna oradan da metrobüs durağına girdi.
Kazanın ardından olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: DHA