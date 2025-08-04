Ses getiren paylaşım; 'Prof. Dr. Özgür Demirtaş öldü, artık sadece...'

Prof. Dr. Özgür Demirtaş Türkiye'ye geldiği yılları hatırlatarak Türkiye'nin sorunlarıyla çok uğraştığını, tavsiyeler verdiğini ve eğitici programlar yaptığını ancak karşılığında sadece hakaret ve tehditler aldığını belirterek sitem etti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın öldüğünü belirten Demirtaş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Bunu binlerce kez yazdım. Son kez yazıyorum:

1) Türkiye’ye 14 yıl önce geldim.

2) Net 12 Yıl boyunca memleketin haline kafa patlattım (kendim ve ailem dünyanın her istediğim yerinde yaşayabilecek olduğu halde).

3) 12 Yıl boyunca atmadığım twit, çekmediğim youtube videosu, katılmadığım TV programı kalmadı.

4) Sonuç: Sıfır oldu.

Hakaret yediğim ile, tehdit edildiğim ile, troller tarafından gece gündüz saldırıya uğradığım ile kaldım.

Ben duygusal bir insanım. 1-2 yıl önce de net olarak yazdım: Gündem ile ilgili yazmayacağım dedim. O zaman da yazmayacağım dediğim için saldırmayan kalmadı. İşte o dakika anladım ki benim 12 yıl boyunca yaptığım onca şeyin aslında insanların hiçbirinin gözünde değeri yokmuş. Ben safmışım, salakmışım.

Beni bırakın artık kardeşim bırakın… Prof. Dr. Özgür Demirtaş öldü artık. Sadece sade vatandaş ve baba Özgür var…