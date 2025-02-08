'Sessiz kaldı' polemiği: Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e tepki

CHP lideri Özgür Özel'in, Trump'ın Gazze'yi devralma planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sessiz kaldığı" açıklamasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tunç, "CHP Genel Başkanı'nın, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir." dedi.

Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" ifadelerine ilişkin Erdoğan sessiz kaldığını ifade etmiş ve "Erdoğan, Filistin'in Gazze'den söküp atılmasına sessiz kalıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Cumhurbaşkanımıza bu konuda olumsuz tek kelime bile etmesi ciddiyetsizliktir"

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haksızlıklar karşısında asla susmayan bir lider olduğunu belirtip, şu açıklamaları yaptı:

"CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir.

İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi saldırıları sürerken, vatanlarını savunan Hamas’a terör örgütü diyenlerin, siyasi hayatı boyunca Filistin davasını her platformda savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda olumsuz tek kelime bile etmesi ciddiyetsizliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin’in bağımsızlığı için en net ve cesur duruşu sergileyen liderdir. İsrail’in zulmüne her platformda karşı çıkmış, Gazze’de katledilen masumların hakkını savunmuştur.

“Dünya 5’ten büyüktür” diyerek mazlumların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız, sadece Türkiye’nin değil, tüm mağdurların umududur. Türkiye olarak, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."