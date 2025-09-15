Sessizliği bozdu: Kılıçdaroğlu’nun avukatından kurultay davası tepkisi

CHP’de kurultayın iptali için açılan davalar gündemdeyken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı sessizliği bozdu. Kılıçdaroğlu’nun davalarla ilişkilendirilmesine tepki gösteren avukat, kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı.

“Kılıçdaroğlu'nun davalarla ilgisi yok”

Açıklamada, “Mutlak butlan davası gündemimizde değil çünkü bu dava onun tarafından açılmadı. Sayın Genel Başkan net bir şekilde olağan kurultayla ilgili davaların ve partiye zarar verici yaklaşımların içinde olmayacağını söyledi. Bu yüzden sessiz kaldı, yoksa söyleyebileceği çok şey vardı” ifadeleri yer aldı.

“Haksız eleştirilerden uzak durun”

Kılıçdaroğlu’nun avukatı, davalar üzerinden yöneltilen eleştirilerin adil olmadığını vurgulayarak, “Sayın Genel Başkan’ın bu davalarla hiçbir ilgisi yok. Kendisine yönelik haksız eleştirilerden uzak durulmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.