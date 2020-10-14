14 Ekim 2020

Bir televizyon kanalında katıldığı programda "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası" açıklamalarında bulunan Sevda Noyan için başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Sevda Noyan kimdir?

Evliliğinden önceki soyadı Sevda Köse olan Sevda Noyan, İzmirli levanten Massimo Reggio ile evlenmesinin ardından Sevda Reggio adı-soyadını kullandı. Önceleri İzmir'de Ege Tv'de makyözlük yapan Sevda Noyan, bu dönemi daha sonraları 'cahiliye dönemi' olarak tanımlamaktadır. Burada zamanda yöneticiliğe kadar yükselen Sevda Noyan, Ege Tv'de çalıştığı dönemde kanalın organizasyonlarını tertip ediyordu.

1996'da Bursa'ya yerleşeşen Sevda Noyan, 1999 yılında ise Bursa'nın Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde Magazin Müdürü olarak çalıştı. Yine bu dönem 'Taksi Bursa' adında bir dergi çıkardı.

Sevda Noyan ikinci evliliğini ise Samanyolu Tv televizyonunda Kapılar ve Köprüler programını yapan Engin Noyan ile yaptı ve böylece Noyan soyadını aldı.