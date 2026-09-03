Sevdiğim Sensin ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

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Sevdiğim Sensin geçen sezon reytinglerde güzel bir başarı elde etti. Perşembe günleri ilk sırayı bırakmayan dizinin seyircileri yeni sezon için heyecanlı... Tarih bilgisine ulaşmak isteyenler "Sevdiğim Sensin ne zaman başlayacak" diye soruyor.

Sevdiğim Sensin ne zaman başlayacak?

Sevdiğim Sensin 2. sezon tanıtımları yayınlandı fakat tanıtımda yeni bölüm tarihi yer almadı. Yapılan açıklamada "Çok yakında" ifadesi kullanıldı.

Beklentiler yeni sezonun 17 Eylül Perşembe günü ekrana geleceği yönünde...