Sevdiğim Sensin ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Sevdiğim Sensin haziran ayında sezon finali yaptı. Eylül ayının gelişi ile birlikte projenin 2. sezonunun başlangıç tarihi merak edilmeye başlandı. Binlerce kişi şu sıralar "Sevdiğim Sensin ne zaman başlayacak" sorusunu hızlandırdı.
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Sevdiğim Sensin geçen sezon reytinglerde güzel bir başarı elde etti. Perşembe günleri ilk sırayı bırakmayan dizinin seyircileri yeni sezon için heyecanlı... Tarih bilgisine ulaşmak isteyenler "Sevdiğim Sensin ne zaman başlayacak" diye soruyor.
Sevdiğim Sensin ne zaman başlayacak?
Sevdiğim Sensin 2. sezon tanıtımları yayınlandı fakat tanıtımda yeni bölüm tarihi yer almadı. Yapılan açıklamada "Çok yakında" ifadesi kullanıldı.
Beklentiler yeni sezonun 17 Eylül Perşembe günü ekrana geleceği yönünde...
Kaynak: HABER MERKEZİ