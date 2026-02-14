Sevgililer Günü'nde 'aşk büyüsü' tuzağı! 236 kişiyi 46 milyon TL dolandırdılar

Tekirdağ merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonda, Sevgililer Günü öncesinde sosyal medya üzerinden vatandaşları hedef alarak “aşk büyüsü”, “büyü bozma” ve “manevi destek” vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç şebekesi çökertildi.

Yapılan soruşturmada, şüphelilerin toplam 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Medyum” ve “manevi hoca” olarak tanıttılar

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kendilerini “büyücü”, “medyum” ve “manevi hoca” olarak tanıtan organize suç ağı deşifre edildi.

Şüphelilerin, özellikle duygusal hassasiyetin arttığı Sevgililer Günü öncesinde sosyal medya platformlarının algoritmalarını kullanarak potansiyel mağdurlara ulaştıkları belirlendi.

“Üzerinizde büyü var” diyerek para talep ettiler

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheliler, mağdurlara “üzerinizde ağır büyü var”, “ilişkiniz büyü nedeniyle bozuldu” gibi ifadelerle psikolojik baskı kurdu. Ardından büyü bozma, muska yazma, tılsım hazırlama ve sözde ritüeller düzenleme bahanesiyle yüksek miktarlarda para talep ettiler.

Ayrıca, hiçbir dini veya bilimsel dayanağı bulunmayan çeşitli materyallerin fahiş fiyatlarla mağdurlara satıldığı ortaya çıktı.

Kişisel verileri şantaj aracı olarak kullandılar

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, mağdurların özel hayatlarına ilişkin bilgileri ve kişisel verilerini de şantaj unsuru olarak kullandıkları tespit edildi. Bu yöntemle mağdurlar üzerinde baskı kurarak daha fazla para talep ettikleri belirlendi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, Tekirdağ merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi ise “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “şantaj” ve “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.