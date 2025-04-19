Sevil Akdağ kimdir? Elif Kırav kimdir ve neden öldürüldü? Tüm detaylar...

Oyuncu Sevil Akdağ'ın İstanbul Fatih'te bulunan bir evde sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav öldürmesi olayı gündeme bomba gibi düştü.

Yaşanan olayın ardından Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İfadesi alınan Akdağ'ın aşırı alkollü olduğunu, Kırav ile tartıştıklarını ve olayı hatırlamadığını söylediği belirtildi.

Yaşananların ardından ise Sevil Akdağ ve Elif Kırav'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Sevil Akdağ kimdir? Sosyal medya fenomeni Elif Kırav kimdir? Elif Kırav kaç yaşındaydı? İşte tüm detaylar...

Elif Kırav kimdir?

29 yaşındaki Elif Kırav sosyal medya platformlarında tanınan bir fenomen.

Kırav, özellikle 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle başlayan kapanmalar sırasında düzenlediği ev partisi ile geniş kitleler tarafından tanındı.

Kırav’ın ev partisi görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak, büyük tepki çekmişti.

Olayın ardından İstanbul Valiliği Kırav hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Sevil Akdağ kimdir?

Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993'te Mardin'de dünyaya geldi.

Akdağ, kariyeri boyunca çeşitli film ve televizyon projelerinde yer aldı.

Sevil Akdağ, Kulyas: Lanetin Bedeli, Enna: Kara Büyü, Kulyas: Lanetin Bedeli ve Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! gibi yapımlarda rol aldı.

Televizyon dizilerinde de Tutunamayanlar, Yasak Elma ve Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde yer aldı.