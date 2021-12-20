SEV’in yeni başkanı Piraye Erdem oldu

Bünyesinde Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA), Tarsus Amerikan Koleji (TAC), İzmir Amerikan Koleji (ACI), SEV Amerikan Koleji (SAC), Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Okulları ve SEV Yayıncılık (Redhouse ve Redhouse Kidz) bulunan Sağlık ve Eğitim Vakfı’nda (SEV) bayrağı yeni Yönetim Kurulu devraldı.

SEV’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı, uluslararası hukuk alanının uzman isimlerinden, Türkiye'nin önde gelen hukuk bürosu Erdem&Erdem’in Kurucu ve Yönetici Ortağı Avukat Piraye Erdem oldu. Bayrağı iki dönemdir SEV’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tarsus Amerikan Koleji mezunu, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane’den (TAC’84) devralan İzmir Amerikan Koleji mezunu Piraye Erdem (ACI’80), şunları söyledi:

"Çocuklarımızın geleceği okullarımıza, okullarımızın geleceği vakfımıza emanet"

“Yarınlara bırakılacak en değerli mirasın, bütünsel bir eğitim vizyonuyla yetiştirilmiş, sağlıklı ve duyarlı bireyler olduğuna inanıyorum. SEV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeliğimin ardından, şimdi de SEV Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu saygın göreve devam edeceğim için çok mutluyum. Çocuklar, güzel yarınlar için en büyük umudumuzdur. Onlara zengin ve dönüştürücü bir eğitim sunarak, çevreye, insana, doğaya saygılı, meraklı ve dürüst bireyler olmalarına katkı sağlayacak olmaktan onur duyuyorum.”

SEV Mütevelli Heyeti’nin oylarıyla seçilen Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, farklı sektörlerde üst düzey görevlerde iş hayatlarını aktif olarak sürdüren profesyonellerden oluşuyor. Önümüzdeki üç yıllık dönemde, Başkanlığını Erdem&Erdem Hukuk Bürosu’nun Kurucu ve Yönetici Ortağı Avukat Piraye Erdem’in yürüteceği ve tamamı Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji ve Tarsus Amerikan Koleji mezunları olan yeni SEV Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Asil üyeler:

Başkan, Piraye Erdem (ACI'80)

Esra Yazıcı Tözge (ACI'84)

Ali Uzun (ACI'01)

Canan Özsoy (UAA'80)

Pelin Urgancılar (UAA'93)

Berna Ülman (UAA'83)

Önder Kaplancık (TAC'87)

H. Ruhi Koçak (TAC'84)

Rasim Küçükkurt (TAC'84

Yedek üyeler:

Ömür Kula (ACI'99)

Sitare Sezgin (ACI'92)

Feyyaz Ünal (ACI'00)

Özlem Cinemre (UAA'84)

Prof. Dr. Arzu Erdem (UAA'79)

Zeynep Keskin (UAA'84)

Ozan Gürsoy (TAC'92)

Muzaffer Okay (TAC'84)

Önder Yol (TAC'81)