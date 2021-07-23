Şevket Sabancı bugün toprağa veriliyor
Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden ikindi vakti cenaze töreni düzenlenecek, Sabancı'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding'in kurucusu, değerli büyüğümüz ve Türk sanayiinin duayenlerinden Şevket Sabancı'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun. Cenazesi 23 Temmuz 2021 Cuma günü ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir." ifadesi kullanıldı.