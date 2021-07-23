  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Şevket Sabancı bugün toprağa veriliyor
Takip Et

Şevket Sabancı bugün toprağa veriliyor

Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden ikindi vakti cenaze töreni düzenlenecek, Sabancı'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding'in kurucusu, değerli büyüğümüz ve Türk sanayiinin duayenlerinden Şevket Sabancı'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun. Cenazesi 23 Temmuz 2021 Cuma günü ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir." ifadesi kullanıldı.

Şevket Sabancı vefat ettiŞevket Sabancı vefat ettiGündem

 

Güler Sabancı: Derin üzüntü yaşıyoruzGüler Sabancı: Derin üzüntü yaşıyoruzŞirket Haberleri

 

Etiketler
türkiye