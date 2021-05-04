Seyahat izin belgesi başvuru metni nasıl doldurulur? Kimler seyahat izin belgesi almalı?

Tam kapanma sürecinde seyahat izin belgesi merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile seyahat izin belgesi konusunun detayları belli oldu. Bu süreçte seyahat izin belgesi almak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Peki seyahat izin belgesi başvuru metni nasıl dolduruluyor? İşte seyahat izin belgesi hakkında detaylar...

Seyahat izin belgesi başvuru metni nasıl doldurulur?

e-Devlet'e T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılmasının ardından İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan e-Başvuru kısmına girilir. Belge türünde Seyahat İzin İşlemleri seçilir ve form doldurulur. Formda T.C. kimlik numarası, isim soy isim, cep telefonu ve ikamet adresi gibi kişisel bilgiler doldurulur. Ardından mevcut adres ve gidilecek adres ilgili boşluğa yazılır. Gidilecek hane halkından en az birinin kişisel bilgileri aktarılır. Seyahatin hangi vasıtayla (kişisel araç, toplu ulaşım aracı vs.) gerçekleştirileceği yazılır. Seyahat firması ya da kişisel araç plakası forma eklenir. Ayrıca beraberindekilerin isimleri ve T.C. kimlik numaraları da forma eklenir.

Otobüs yolculuğu için izin almak gerekiyor mu?

Tam kapanma döneminde her türlü şehirler arası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle tam kapanma dönemine denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan otobüs yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların seyahat izni almaları gerekli mi?

Her türlü vasıtayla yapılacak olan şehirler arası seyahatler, ancak zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartına tabidir. Bu doğrultuda; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olan (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan kişilerin yapacakları şehirler arası seyahatleri de izne tabidir.

İkameti ve iş yeri farklı şehirlerde olan işçiler şehirlerarası seyahat iznine tabi midir?

Kişilerin ikamet ettikleri vilayetlerle çalıştıkları vilayetlerin farklı olduğu ve işe geliş gidişin düzenli olarak günlük yapıldığı İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu/Çerkezköy, İstanbul/Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak ve benzeri sınır/komşu olan illerde, İl Hıfzıssıhha Kurullarının bu konuda alacakları kararlar doğrultusunda işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetleri şehirler arası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecektir.

Kapanma öncesinde alınan yurt içi uçak biletleri için izin almak gerekli midir?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir.

Yük ve yolcu taşımacılığında görevli kişiler seyahat izin belgesi almak zorunda mı?

Yürütülen faaliyetin doğası gereği şehirlerarası seyahati zorunlu olan ve Genelgemizde muafiyet tanınan taşımacılık, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan ve e-başvuru sitemi üzerinden görev belgesi almış olan şoför, muavin, hostes gibi görevlilerin, yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıca Seyahat İzin Belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.