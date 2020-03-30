Seyahat izin belgesi için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek
Hafta sonu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olan seyahat izin belgesi için başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı
Seyahat izin belgesi için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında" denildi.
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