ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Seyahat izin belgesi için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Seyahat izin belgesi için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Hafta sonu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olan seyahat izin belgesi için başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı

Seyahat izin belgesi için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Seyahat izin belgesi için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında" denildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan şehirler arası yolculuk açıklamasıİstanbul Valisi Yerlikaya'dan şehirler arası yolculuk açıklaması

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap