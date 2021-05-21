Seyahat izin belgesi nasıl, nereden alınır?

Türkiye'de 17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme dönemi başladı. Bu süreçte yasaklar gevşetilirken, 65 yaş üstü vatandaşların seyahatleri öncesinde seyahat izin belgesi alma zorunluluğu devam ediyor. Şehirlerarası seyahatler öncesinde alınması gereken seyahat izin belgesi, e-Devlet sisteminden kolayca alınabiliyor.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

e-Devlet'e T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılmasının ardından İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan e-Başvuru kısmına girilir. Belge türünde Seyahat İzin İşlemleri seçilir ve form doldurulur. Formda T.C. kimlik numarası, isim soy isim, cep telefonu ve ikamet adresi gibi kişisel bilgiler doldurulur. Ardından mevcut adres ve gidilecek adres ilgili boşluğa yazılır. Gidilecek hane halkından en az birinin kişisel bilgileri aktarılır. Seyahatin hangi vasıtayla (kişisel araç, toplu ulaşım aracı vs.) gerçekleştirileceği yazılır. Seyahat firması ya da kişisel araç plakası forma eklenir. Ayrıca beraberindekilerin isimleri ve T.C. kimlik numaraları da forma eklenir.