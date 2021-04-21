Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?
Kendi otomobili ile seyahat edeceklerin, seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle toplu taşıma haricinde yapılacak seyahatler için e-Devlet'ten alınacak seyahat izin belgesi, vatandaşların sorunsuz şekilde seyahat etmelerini sağlıyor. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınıyor? İşte detaylar...
Risk haritasında yüksek riskli illerin sayısı arttı. Bu nedenle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması yeniden devreye alındı. Bu gelişmenin ardından seyahat izin belgesi yeniden gündeme geldi. Seyahat planı yapanlar e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi alarak seyahat planı yapabiliyor.
Seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile e-Devlet'e giriş yapılması gerekmektedir. Burada İçişleri Bakanlığı işlemleri arasında seyahat izin belgesi yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı hizmetleri altında yer alan e-Başvuru üzerinden yeni başvuru oluşturarak seyahat izin belgesi alınabiliyor.
Bu başvuru esnasında başvuru türü kısmına 'Seyahat İzin İşlemleri' seçilmeli ve ardından Belge Türü, Bulunulan il, iletişim bilgileri, e-posta adresi, başvurulacak taşra teşkilatı, gibi bilgilerin doldurulması gerekmektedir.