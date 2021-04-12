Seyahat izin belgesi nereden alınır?
Özel otomobili ile şehirlerarası seyahat etmek isteyenlerin seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Özellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle adli/idari para cezası almak istemeyen vatandaşlar e-Devlet'ten T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile seyahat izin belgesi alabiliyor.
Risk haritasında yüksek riskli illerin sayısı arttı. Bu nedenle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması yeniden devreye alındı. Bu gelişmenin ardından seyahat izin belgesi yeniden gündeme geldi. Seyahat planı yapanlar e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi alarak seyahat planı yapabiliyor.
Seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile e-Devlet'e giriş yapılması gerekmektedir. Burada İçişleri Bakanlığı işlemleri arasında seyahat izin belgesi yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı hizmetleri altında yer alan e-Başvuru üzerinden yeni başvuru oluşturarak seyahat izin belgesi alınabiliyor.
Bu başvuru esnasında başvuru türü kısmına 'Seyahat İzin İşlemleri' seçilmeli ve ardından Belge Türü, Bulunulan il, iletişim bilgileri, e-posta adresi, başvurulacak taşra teşkilatı, gibi bilgilerin doldurulması gerekmektedir.