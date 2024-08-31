Seyahat rotanızı oluşturmadan önce göz almanız gereken kara yolu çalışma noktaları!
Keyifli bir yolculuk, güvenli bir rotada seyahat etmek ve sağlıklı sürüş için kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Çalışma yapılan noktaları sizin için derledik...
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Tüneli dahil 23 kilometre) Ankara-İstanbul istikametinde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sürücüler, Abant kavşağından D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilerek, Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi otoyolunun 131-132. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Çanakkale istikameti sağ şerit kapatıldığından trafik akışı iki şeritten sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu üzerindeki otoyol ayrım kavşağının 1. kilometresinde bulunan Bornova-Buca istikametindeki bağlantı kolunda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları sebebiyle 8 Eylül'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.
TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı kavşağı arasında, "deprem hasarları ve üstyapı onarım çalışmaları" kapsamında, 5-7. kilometrelerinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Bolu-Karabük il sınırı-Karabük-Çankırı il sınırı yolunun 0-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmalarına başlandığından, yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Söğüt-Çavdır yolunun 25-28. ve Sivas-Ulaş yolunun 56-62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 10-12. kilometrelerinde ise toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı işleri çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 25-26. kilometrelerinde üstyapı çalışmalarına başlandığından, bölünmüş yolun Ankara istikametinin bir tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) sürdürülüyor.