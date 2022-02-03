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Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı

İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bölge trafik ekipleri tarafından Seydişehir-Antalya kara yolunda, Marangoz kavşağından itibaren araç geçişi engelleniyor.

İlçe çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Antalya yönüne gidecek hiçbir aracın geçişine izin vermiyor.

Ekipler yolu tekrar trafiğe açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Antalya