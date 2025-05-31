İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de bulunuyor. Bu gelişmenin ardından “Oya Tekin kimdir, neden gözaltına alındı?” soruları gündeme geldi. Peki, Oya Tekin kimdir? Oya Tekin neden gözaltına alındı?

Oya Tekin kimdir?

Oya Tekin 1966 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansımı Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları bölümünde tamamladı.

Tekin, Adana’nın ilk çevre derneği Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği’nin (ÇETKO) kurucu ve yönetim kurulu üyeliğini yaptı.

2013 yılında Adana Barosu’nda Demokrat Avukatlar Grubu’nun başkanlığını da üstlendi.

2019 yılında, kadınların yerel siyasetteki katılımının güçlenmesi amacıyla yazdığı "Cam Tavanları Kırıyoruz" başlıklı araştırma kitabı yayımlandı.

2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Adana Kadın Kolları Başkanlığı’na seçildi.

Tekin, 2024 yerel seçimlerini kazanan Tekin, Adana'nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı oldu.

Oya Tekin, evli ve 3 çocuk annesi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart’ta başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Oya Tekin hakkında gözaltı kararı verildi.