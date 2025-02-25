Seyhan'da belediye işçileri iş bıraktı, çöpler toplanmadı

Adana'da Seyhan Belediyesi'nde bazı işçiler, tediye ve fazla mesai ücretlerini Mart 2024'ten beri alamadıkları gerekçesiyle 1,5 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

İşçiler, yetkililere seslerini duyurabilmek için belediye hizmet binası önünde bir araya geldi.

DİSK Genel-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Ersoy Kalik, işçilerin yaptığı eylemin ve ortaya koyduğu tepkinin temel nedeninin hak edilen alacakların uzun süredir ısrarla ödenmemesi olduğunu söyledi.

Seyhan Belediyesi işçilerinin gecikmiş alacaklarının ödenmesini isteyen Kalik, şunları kaydetti:

"İşçimizin yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi'ne karşı açılan dava geri çekilmelidir. Uygulanan baskı ve tehditlere son verilmeli hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağı beyan edilmelidir. Yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi'nin uygulanacağı kamuoyuna açıklanmalıdır. Bizler haklı taleplerimizin arkasındayız. Hakkımızı alana kadar mücadele etmeye kararlıyız."

Bu arada, belediyenin temizlik hizmetlerinde görevli personelin de iş bırakma eylemine katılması nedeniyle ilçedeki bazı sokaklarda çöp yığınları oluştuğu görüldü.