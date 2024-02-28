“Seyhan’ı deprem dirençli ilçeye dönüştüreceğiz”

Ziya İPEK

Oya Tekin, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, Belediye Başkanlığı’na gelmesiyle birlikte hayata geçireceği projelere yönelik açıklamalarda bulundu. Seyhan’ı deprem dirençli bir ilçeye dönüştürmek istediğini aktaran Oya Tekin, Ziyapaşa mahallesinde kentsel dönüşüm içerisinde kent meydanı ve festival alanları ile 1.500-2.000 kişilik kongre ve sergi salonu oluşturmayı amaçladıklarını bildirdi.

"Ata tohumunu yeniden tarıma kazandıracağız"

Oya Tekin, Hazine arazisi gibi belirlenen noktalarda, gerek tarım gerekse hayvancılık alanında ilçe halkına istihdam sağlamayı bu sayede, ucuz hayvansal gıda ve ucuz temiz gıda temin etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Planlanan tesislerin tüm giderlerini kendi içinde sağlayacağına ve kendi kendine yetebileceğini anlatan Oya Tekin, “Bu tesislerde sağlanan süt okullarda dağıtılacak ve ayrıca et ürünleri de ekonomik koşulları yetersiz ailelerle paylaşılacaktır.

Adana’nın kooperatiflerinden alınan kuru gıda ürünleri paketlenerek oluşturulacak halk marketlerde satılacak. Ekonomik düzeyi düşük hanelere ücretsiz olarak dağıtımı sağlanacaktır. Kent bostanlarında ise engelli ve madde bağımlılarının aileleri istihdam edilecek. Ata tohumunun da yeniden tarıma kazandırılması için tohum bankaları kurmayı hedefliyoruz” dedi.