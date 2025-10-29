Google Haberler

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 42 AKS 394 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark ederek aracını yol kenarına çeken sürücü Ş.A., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Seyir halindeki otomobil alev aldı - Resim : 1

