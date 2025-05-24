Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Köserelli yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeye bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü durup aracı terk etti. O sırada alevler otomobili sardı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi.