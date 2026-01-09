Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Şeyma Subaşı'nın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, 30 Aralık'ta İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından uyuşturucu teski için, Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş kan ve saç örnekleri alınmıştı.
Uyuşturucu testi pozitif çıktı
Uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği iddia edilen Subaşı'nın 10 gün önce verdiği uyuşturucu testi de pozitif çıktı.
Savcılığa ifade veren Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.