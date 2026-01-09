Google Haberler

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Şeyma Subaşı'nın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, 30 Aralık'ta İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından uyuşturucu teski için, Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Uyuşturucu testi pozitif çıktı

Uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği iddia edilen Subaşı'nın 10 gün önce verdiği uyuşturucu testi de pozitif çıktı.

Savcılığa ifade veren Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' ve adli kontrol  şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son dakika: Şeyma Subaşı gözaltına alındıSon dakika: Şeyma Subaşı gözaltına alındıGündem
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar