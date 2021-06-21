Sezgin Baran Korkmaz 14 gün daha gözaltında

Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın 14 gün daha gözaltında kalacağı açıklandı.

Korkmaz'ın avukatı Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, müvekkilinin Avusturya’da tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Murat Dülger, Viyana'daki mahkemenin Sezgin Baran Korkmaz hakkında yetkisizlik kararı verdiğini ve bir sonraki mahkemenin 14 gün sonra Korkmaz'ın yakalandığı yer olan Wels’te yapılacağını söyledi.

ntv.com.tr'ye açıklama yapan Dülger, müvekkilinin Türkiye'de yargılanmasını ve Türkiye'ye iadesini istediklerini belirterek, "14 gün sonraki mahkemede iade edilip edilmeyeceği yönünde bir karar verilmeyecek. İade süreci biraz uzun bir süreç. Wels'teki mahkeme, eğer iade kararı oluşursa bu süreci gözaltında mı yoksa serbest olarak mı geçireceğine karar verecek." dedi.

Türkiye’de hakkında “kara para aklamak” suçunu işlediği iddiasıyla İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Korkmaz, dava sonrası yurt dışına kaçmıştı.

5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına giden Korkmaz, ABD'nin talebi üzerine 18 Haziran'da Avusturya polisinin operasyonuyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Korkmaz hakkında ABD'de de "Kara para aklama" suçlamasıyla açılmış soruşturma bulunuyor.

"Türkiye'de yargılanmak istiyor"

Avukat Dülger yaptığı başka bir açıklamada, aynı suçtan çifte yargılama olamayacağını belirterek, "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ni Türkiye ile Avusturya imzaladı. ABD ise bu sözleşmeyi imzalamadı. Sözleşme kriterlerine göre Türkiye’ye iade edilmeli." dedi.

Dülger, müvekkilinin ABD'de değil, Türkiye’de yargılanmak istediğini de söyledi.