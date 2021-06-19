Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da tutuklandı
ABD’nin talebi üzerine SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı.
Hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından dolayı Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranan SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da tutuklandı.
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir tutuklamayı doğruladı.
Demir, ABD’nin talebi üzerine, Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklandığını ifade etti.
Yargılama sürecinin Avusturya’da devam edeceğini kaydeden Demir, Türkiye’nin de iade talebi olduğunu söyledi.