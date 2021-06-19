  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da tutuklandı
Takip Et

Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da tutuklandı

ABD’nin talebi üzerine SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından dolayı Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranan SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da tutuklandı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir tutuklamayı doğruladı.

Demir, ABD’nin talebi üzerine, Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklandığını ifade etti.

Yargılama sürecinin Avusturya’da devam edeceğini kaydeden Demir, Türkiye’nin de iade talebi olduğunu söyledi.