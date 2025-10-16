Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; "Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

7 kişiye gözaltı kararı

Soruşturma çerçevesinde, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı, Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, geçmiş yıllarda da kara para aklama soruşturması kapsamında aranmış ve Avusturya'da tutuklanmıştı. Korkmaz hakkında kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmıştı.