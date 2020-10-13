13 Ekim 2020

Sezgin Baran Korkmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kara para aklama iddialarına dair soruşturma devam ediyor. Mahkemece daha önce bireysel ve şirket hesapları ile diğer mal varlıklarına ilişkin inceleme devam ederken, Sezgin Baran Korkmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz boş verin yalanı dolanı arkadaşlar biz şirketimizin başında geleceği inşa etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Büyük insanlar geleceği küçük insanlar dedikoduyu konuşur." ifadelerini kullandı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz yaptığı paylaşımlara karşı holdingin internet sitesinde yer alan bazı şirket isimlerini kaldırdı.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

SBK Holing Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Relief International ve EastWest Institue'de yönetim kurulu üyesidir. Pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren firmasıyla tanınan

Sezgin Baran Korkmaz'ın dünya çapında beş binden fazla çalışanı bulunmaktadır.

Merkezi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney ve Güneydoğu Asya, ABD ve Belize'de finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji, lojistik gibi farklı alanlarda yatırımlar yapmakta ve faaliyette bulunmaktadır.

ABD Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD'ye geri alınmasını talep etmişti.

Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia ediliyor.

Kingston Kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı öne sürülüyor.

Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia ediliyor.