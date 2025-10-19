Sezgin Baran Korkmaz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklanan isimlerin ise; Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Burada savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanmaları, Şaban Kayıkçı "konutu terk etmemek", Melike Yüksel ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
3 kişi tutuklandı
Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe tutuklandı. Haklarında adli kontrol kararı verilmesi talep edilen Şaban Kayıkçı hakkında konutunu terk etmeme, diğer şüpheli Melike Yüksel hakkında imza atmak şeklinde adli kontrol kararı verildi.