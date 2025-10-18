Sezgin Baran Korkmaz soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün tutuklanması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Burada savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanmaları, Şaban Kayıkçı "konutu terk etmemek", Melike Yüksel ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, soruşturma aşamasında, şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu ve Şaban Kayıkçı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" uygulandığı öğrenildi.