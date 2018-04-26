SGK Başkanı da istifa etti

26 Nisan 2018

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti.

SGK'nin 18 Aralık 2015'ten bu yana başkanlığını yürüten Bağlı, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifasını sundu. Bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı da yapan, evli ve dört çocuk babası Bağlı'nın Şanlıurfa veya Gaziantep'ten aday adayı olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata ile TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya da görevinden ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığında uzun yıllar yöneticilik yapan ve TRT Genel Müdür Yardımcılığına 2017 başında atanan Fethi Fahri Kaya'nın, memleketi Eskişehir'den aday adayı olacağı belirtiliyor.

TRT Hukuk Baş Müşaviri Avukat Maruf Okuyan da AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa eden isimler arasında yer aldı.

Burdur Valisi de görevinden ayrıldı

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için dün akşam görevinden istifa etti.

Öte yandan istifa edenler arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı da var.

CHP kanadında ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

Kaynak: AA