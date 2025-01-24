SGK duyurdu: 'Dul maaşı' almanın kapsamı genişletildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni bir düzenlemeyle erkeklerin de dul maaşı alabileceklerini açıkladı. Kararın ardından konunun ayrıntıları merak konusu oldu. Dul maaşı neye göre belirleniyor? Erkeklerin bu haktan yararlanabilmeleri için yapmaları gerekenler neler? Dul maaşına başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Başvuru şartları neler?

Daha önce dul maaşını sadece kadınların alabiliyordu. Ancak son düzenlemeyle erkeklerin de dul maaşı alabilecekleri açıklandı.

Dul maaşı alabilmek için vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

Başvuruda yaş sınırı yok. Ancak, bazı ek sosyal haklar için yaş kısıtlaması olabilir.

Şartlar, vefat eden eşin sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısına göre değişikenlik gösterebilir.

Maaş nasıl hesaplanıyor?

Vefat eden eşin maaşının belirli bir yüzdesi kadar ödeme yapılıyor. Belirleyici, vefat eden eşin maaşı ve sigortalılık durumu oluyor.

Eşin hangi sigorta statüsünde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) çalıştığı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi maaş tutarını etkiliyor.

Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu?

2025 yılında en düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye çıkarılmasıyla, dul ve yetim maaşları da arttı.

Vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisiyse, yüzde 75 oranında dul maaşı alan kişi için taban maaş 10 bin 852 TL olacak.

Yüzde 50 oranında dul maaşı alan bir eşin maaşı ise 7 bin 234 TL,

Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan bir kişi için ise maaş 3 bin 617 TL olacak.

Vefat eden sigortalı Emekli Sandığı’ndan emekli ise, yüzde 75 dul maaşı için taban maaş 14 bin 713 TL, yüzde 50 dul maaşı için 9 bin 808 TL ve yüzde 25 yetim maaşı için ise 4 bin 904 TL olacak.

Başvuru nereye yapılıyor?

Dul maaşı almak isteyen erkekler, istenilen belgeleri tamamladıktan sonra en yakın SGK müdürlüğüne başvurarak süreci başlatabiliyor. Vefat eden eşin sigorta statüsü, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi detaylı olarak inceleniyor.