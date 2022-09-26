SGK personel alımı başvuru şartları açıklandı! SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

SGK personel alımı ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda SGK personel alımı kapsamında 341 personelin istihdam edileceği duyurulurken, personel dağılımının ise 171'inin destek personeli, 102'sinin büro personeli, 59'unun koruma görevlisi, 9'unun teknisyen olacağı belirtildi.

İlanda SGK personel alımı başvurularının 30 Eylül'de başlayacağı duyurulurken, başvuru işlemleri 7 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Adaylar SGK personel alımı başvuruları için 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020'de yapılan KPSS sonuçlarından aldıkları puanları kullanacak.

SGK personel alımı başvuru şartları

Pozisyonlar için çeşitli özel şartların aranacağı SGK personel alımı başvuru şartları şu şekilde:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ile aynı Kanunun 48’ inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerindeki ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1’inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanlar (dul ve yetim aylığı hariç) ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

3) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

4) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

5) Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Büro personeli (BP1) için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgi İşlem Enformasyon, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Yönetimi, Bilgisayar Donanımı, Bilgi Güvenliği Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Büro personeli (BP2) için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak.

Sekreter için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Dağıtıcı için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Koruma Güvenlik Görevlisi (KGG1) için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak ve tercih işlemlerinin son günü itibarıyla özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

c) 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

d) 18 yaşını doldurmuş olmak.

e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18‘inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Temizlik personeli için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

Şoför için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

c) Son başvuru tarihi itibariyle B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

d) 18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 75’inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin geçici 10’uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkündür. Yine aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eski sürücü belgelerinin 31.12.2022 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile değiştirebilmesi öngörüldüğünden eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir.

Aşçı için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak.

Aşçı Yardımcısı için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak.

Basit Bakım personeli için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

Bulaşıkçı için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

Koruma Güvenlik Görevlisi (KGG2) için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak ve tercih işlemlerinin son günü itibarıyla özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

c)10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

d) 18 yaşını doldurmuş olmak.

e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18‘inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Elektrik ve Elektronik Teknisyeni için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.

Makina Teknisyeni için

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.