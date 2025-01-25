SGK ve e-Devlet'in '4A Emekli Aylık Hesaplama' hizmeti yeniliklerle tekrar aktif!

Türkiye'deki milyonlarca çalışanı ilgilendiren "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranı, e-Devlet üzerinden yeniden erişime açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sunduğu bu hizmet, emeklilik maaşını merak eden bireylerin tahmini maaş bilgisine kolayca ulaşmasını sağlıyor.

Güncellenen sistem, kullanıcıların emeklilik planlamasını daha detaylı yapabilmesi için çeşitli yenilikler içeriyor. Artık çalışanlar, emekli olduklarında alacakları maaşı daha ayrıntılı şekilde görebiliyor.

Emekli maaşı hesaplamasında dikkate alınan kriterler

Sistemde tahmini maaş hesaplaması yapılırken şu kriterler göz önüne alınıyor:

* Prim ödeme gün sayısı

* Ödenen prim miktarları

* Sigortalılık süresi

Bu bilgiler ışığında hesaplanan maaş tahmini, kesin bir sonuç vermese de çalışanlara emeklilik planlaması konusunda yol gösteriyor.

e-Devlet üzerinden maaş bilgisi nasıl sorgulanır?

e-Devlet üzerinden maaş sorgulama işlemi oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. İşte adım adım rehber:

* e-Devlet Kapısı’na www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yapın.

* T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle oturum açın. (Şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.)

* Arama çubuğuna "Emekli Aylık Bilgisi" yazın.

* İlgili hizmete tıklayarak tahmini maaş bilgilerinizi görüntüleyin.

4A EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ HESAPLAMA HİZMETİ IÇIN TIKLAYIN