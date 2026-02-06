SGK’da üst düzey atamalar! Yeni SGK başkanı kim? Yunus Elitaş kimdir? Celalettin sıvacı kimdir? Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevine Yunus Elitaş atandı.

Kurum bünyesinde yapılan diğer görevlendirmelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının üst kademe kamu yöneticilerinden, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevinden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Rıfat Koray Köprülüoğlu'nun ataması yapıldı.

Yunus Elitaş kimdir?

1982 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı.

2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atandı.

2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı.

2018 Şubatında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 15 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Bakan Yardımcılığına atanmıştır. Çeşitli mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayınlanmıştır.

Ayrıca gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.