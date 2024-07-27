SGK'dan kamu idarelerine ait taşınmazlara dair açıklama geldi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, SGK'nın belediyelerin prim borçlarına karşılık bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan almadığını ve teminat olarak kabul etmediği bildirdi.
AA
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SGK'den yapılan açıklamada, "SGK, belediyelerin prim borçlarına karşılık olarak bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan almamıştır. Bu tür alanlar teminat olarak da kabul edilmemiştir. Kamuya tahsisli alanlara haciz uygulanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.