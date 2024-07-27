SGK'dan kamu idarelerine ait taşınmazlara dair açıklama geldi

SGK'den yapılan açıklamada, "SGK, belediyelerin prim borçlarına karşılık olarak bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan almamıştır. Bu tür alanlar teminat olarak da kabul edilmemiştir. Kamuya tahsisli alanlara haciz uygulanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.