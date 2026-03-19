SGK’dan sahte SMS alarmı: Linke tıklamayın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kurumun adı kullanılarak vatandaşlara gönderilen sahte içerikli mesajlara karşı uyarı yaptı.

SGK’dan yapılan açıklamada, son günlerde bazı vatandaşlara “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz” ifadeleriyle gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

“Resmi kurumlar ödeme için link göndermez”

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mesajların kesinlikle sahte olduğu vurgulanarak, resmi kurumların SMS veya e-posta yoluyla link göndererek ödeme onayı talep etmediğinin altı çizildi.

Açıklamada, bu tür mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklanmaması, kimlik, banka ve diğer kişisel bilgilerin hiçbir şekilde paylaşılmaması istendi.

Vatandaşlara dikkat çağrısı

SGK, sahte iletilere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, aksi halde vatandaşların dolandırıcılık mağduru olabileceği uyarısında bulundu.

Şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayabileceği, CİMER üzerinden başvuru yapabileceği ya da SGK il müdürlükleri ve merkezlerine şahsen başvurabileceği ifade edildi.