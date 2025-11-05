SGK'nın 65 yaş üstü böbrek kanseri hastalarına ilaç vermediği iddialarına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, SGK'nın ilaç politikasının hasta güvenliği, bilimsel kanıtlar, uluslararası onaylı klinik veriler ve kamu kaynaklarının adil kullanımı ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğü belirtilirken, birçok yüksek maliyetli kanser ilacınının devlet güvencesiyle karşılandığı ve hastaların tedaviye erişiminin kolaylaştırıldığı ifade edildi.

İlaçların kullanım ve ödeme kriterlerinin bilimsel veriler, klinik çalışmalar, maliyet-etkinlik analizleri ve Sağlık Bakanlığı onaylı endikasyonlar doğrultusunda belirlendiği vurgulanarak hiçbir vatandaşın yaşı ya da sosyal durumu nedeniyle tedavi dışı bırakılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü gibi SGK tarafından tedaviye erişimi engelleyen bir sınırlamanın bulunmadığı, ilacın geri ödeme kapsamına alındığı tarihteki ruhsatında “böbrek kanseri hastalarında 65 yaş altı kullanım endikasyonu” bulunduğu hatırlatıldı.

DMM, vatandaşlara resmî kurumların açıklamalarını esas alma ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmeme çağrısında bulundu.