SGK’ye 131 milyar lira borç taksitlendirme başvurusu yapıldı

Bakan Işıkhan, üreti­mi, büyümeyi ve istihdamı des­tekleyecek teşvik ve imkanlarla işveren ve sigortalıların yanın­da olmaya devam edecekleri­ni ifade ederek, 4 Haziran’dan itibaren 103 bin 852 işveren ve 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısının düzenlemeden yararlandığı­nı, toplam 131 milyar 251 mil­yon lira tutarındaki borcun te­cil ve taksitlendirme kapsamı­na alındığını bildirdi.

6183 sayılı Amme Alacakla­rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında borçların tecil ve taksitlendirilmesi şart­larına ilişkin düzenlemenin 4 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Düzenlemeyle işveren ve sigortalılara SGK’ye olan borçlarını daha uzun va­dede ödeme imkanı sağlan­mıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan, şunları kaydetti: “31 Ağustos 2026’ya kadar başvuruda bulunulması ve ilk taksitin ödenmesi halin­de yıllık tecil faizi yüzde 29 ola­rak uygulanıyor. Mevcut tecilli borçların daha uzun vadeyle ve yüzde 29 yıllık tecil faizi üze­rinden yeniden yapılandırıl­masına imkan sağladık. Bunun­la birlikte, azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı, teminat­sız tecil tutarı ise 10 milyon li­raya yükseltilmiş durumda. İş­veren ve sigortalılarımızın ken­dilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz.”

Başvuru süresinin sona erme­sine kısa bir süre kala yaşana­bilecek yoğunluğun önüne ge­çilmesi amacıyla SGK’nin ilgili birimlerinin çalışmalarını sür­düreceğini vurgulayan Işıkhan, 81 ildeki Sosyal Güvenlik İl Mü­dürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 29-30 Ağustos hafta sonunda da kesintisiz hiz­met vereceğini duyurdu.