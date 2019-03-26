Shanahan: Türkiye, Patriot sistemini almalı
ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan, Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında rol almaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye'nin ABD'nin ürettiği Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi.
Temsilciler Meclisi'nin silahlı hizmetler komisyonuna açıklamada bulunan Shanahan, ABD'nin F-35 programında Türkiye'nin bulunmasını isteyip istemediği sorusuna, "Elbette istiyoruz; Türkiye'nin Patriot satın almasına ihtiyaç duyuyoruz" cevabını verdi.
Türkiye Rusya'dan satın aldığını açıkladığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmeyeceğini söylerken, ABD S-400'lerin varlığının F-35 uçaklarının güvenlğini tehlikeye atacağını savunuyor.
Washington geçen hafta Türkiye'nin S-400'ler ile F-35'lere aynı anda sahip olamayacağını en açık sinyalini verdi. ABD'li yetkililer Reuters'a yaptıkları açıklamada Türkiye'ye F-35'leri teslim etme hazırlıklarını askıya alabileceklerini ifade ettiler.
Kaynak: Reuters