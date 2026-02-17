SHGM'den havaalanı iş yerlerine yeni ruhsat düzeni

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında faaliyet gösteren gayrisıhhi iş yerlerine yönelik ruhsat ve denetim süreçlerinde değişikliğe gitti. Konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sahiplerinin, ruhsatın veriliş tarihinden itibaren bir yılın dolmasına en az bir ay kala, faaliyetin sürdüğüne ilişkin havaalanı işletmecisinden alınacak yazılı görüşle birlikte SHGM'ye başvurarak temdit işlemini tamamlaması gerekecek.

Ruhsat başvuruları 15 gün içinde incelenecek

Ruhsat başvurularında gerekli beyan ve belgeler, gerçek veya tüzel kişiler tarafından eksiksiz şekilde havaalanı işletmecisine sunulacak. İşletmeci, başvuru dosyasını en geç 15 gün içinde inceleyerek onaylayacak ve SHGM'ye iletecek.

Düzenleme kapsamında, gayrisıhhi iş yerlerinin havaalanı güvenliği açısından yangın önlemlerine uygunluğunu belgelemek amacıyla, havaalanı işletmecilerinin ARFF birimlerinden yangın raporu alınması zorunlu hale getirildi. Ayrıca yangın tedbirlerinin belirli aralıklarla yerinde denetlenmesi, raporlanması ve talep edilmesi halinde SHGM'ye sunulması sağlanacak.

Denetimlerin, yetkilendirilmiş personel tarafından belirlenen formlar üzerinden yapılacağı belirtilirken, Genel Müdürlük gerekli görülmesi halinde ruhsat sürecinde ek bilgi ve belge talep edebilecek.