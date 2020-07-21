Shionogi 2021’de yıllık 30 milyon COVID-19 aşısı üretmeyi hedefliyor

21 Temmuz 2020

Japon eczacılık şirketi Shionogi üretim kapasitesini artırarak, 2021 yılından itibaren yıllık 30 milyon doz COVID-19 aşısı üretmeyi planladığını duyurdu. Shionogi’ye yakın kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, şirket temmuz ayında aşı üretmeyi, kasım ayında testlere başlamayı ve ocak ayında sınırlı sayıda aşıyı piyasaya sürmeyi planlıyor. Üretilen aşının başarılı olması durumunda ise 2021 yılının sonbaharında aşı halka dağıtılacak.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanı Katsunobu Kato, ülkesinin 2021 yılının başında COVID-19 aşılamalarına başlayacağını umduğunu söylemişti.

Daha önce Japonya, Kanada, Avrupa Birliği ve kimi Avrupa ülkelerinin COVID-19 aşısı çalışmaları için 20 milyar dolarlık bir fon ayırmayı gözden geçirdiği duyurulmuştu.