Show TV ve Habertürk yeniden mi satılıyor? Can Medya Grubu’ndan açıklama geldi

Son günlerde sosyal medyada yer alan Show TV ve Habertürk'ün satılacağına yönelik iddialara Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ cevap verdi.

Tekdağ, iddaların asılsız olduğunu kaydetti.

"Bu asılsız habere itibar edilmemesini rica ederiz"

Kenan Tekdağ, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Dünden beri bazı sosyal medya hesaplarında 'Show TV ve Habertürk'ün İmamoğlu adına hareket eden bir kişiye satılacağı' yönünde tamamen asparagas niteliğinde asılsız bir sözde haberin dolaşıma sokulduğu öğrenilmiştir.

Söz konusu iddianın aslı esası bulunmamaktadır. Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir.

Kötü niyetle dolaşıma sokulmaya ve kamuoyunu dezenforme etmeye yönelik bu asılsız habere itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla bildiririz."

2024 yılında satılmıştı

2024 yılında Show TV, Habertürk TV ve Bloomberg HT gibi mecraları bünyesinde barındıran Ciner Yayın Holding tüm hisselerini Can Grubu’na devretmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, satış miktarının 800 milyon dolara yakın olduğunu kaydetmişti.