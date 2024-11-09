Siber devriyelerden büyük operasyon: 142 zehir taciri tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çevrim içi zehir tacirlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

“NARKOÇELİK-47” adı verilen operasyonda, 150 kişinin yakalandığını ve bunlardan 142’sinin tutuklandığını belirten Yerlikaya, çevrim içi uyuşturucu ticaretine karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarını tespit etmek için siber devriyelerin internet tabanlı haberleşme ağları, sosyal medya platformları ve şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden detaylı incelemeler yürüttüğünü ifade etti.

Siber devriyelerin, çevrim içi platformlarda anahtar kelimeler, semboller ve şüpheli hesapları izleyerek uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı hesapları belirlediği ve bu süreçte yapay zeka destekli algoritmalar kullandığı belirtildi.

İstanbul Anadolu, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonuyla ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın desteğiyle yürütülen operasyonda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 783 personel görev aldı.

Uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin süreceğini belirten Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak toplumun güvenliği için çevrim içi platformlarda zehir tacirlerine karşı operasyonların devam edeceğini ifade etti.