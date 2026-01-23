Siber dolandırıcılığa büyük darbe: 118 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince siber dolandırıcılığa yönelik son iki haftada yürütülen kapsamlı operasyonların detaylarını paylaştı. Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 17 il merkezli operasyonlarda 2020-2026 yılları arasında hesaplarında 2 milyar 183 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 68’i tutuklanırken, 45’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

17 ilde operasyon gerçekleşti

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olarak düzenlendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; Yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü ve suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettiği, kişisel verileri ele geçirerek vatandaşları dolandırdığı, mağdurların banka hesaplarından bilgileri dışında para çektiği, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı, sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı ve sosyal yardım başvurusu gibi sahte içeriklerle vatandaşları tuzağa düşürdüğü belirlendi.

Operasyon sonucunda farklı dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.