Siber dolandırıcılık operasyonunda 42 gözaltı

Kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında farklı yöntemler kullanarak vatandaşları dolandırdığı ve haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütünün deşifre edilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurları "Kimlik bilgileriniz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından ele geçirildi, bankada bulunan paralarınız FETÖ tarafından yurt dışına transfer edilecek, yapılacak gizli bir operasyon için paralarınızı vereceğimiz hesap numarasına yatırın, böylece FETÖ mensupları parayı çekmek istedikleri sırada yakalanacaklar." diyerek ikna ettikleri belirlendi.

Zanlıların ayrıca sürekli yöntem ve adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı telefon hatları, kimlikler ve araçlar kullandıkları, hesaplara gönderilen paraların takibini zorlaştırmak için de kripto para yöntemlerini devreye soktukları tespit edildi.

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında 49 şüpheliyi tespit eden polis, suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen C.Y. ile diğer zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

İstanbul merkez olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne, İzmir, Adana, Bursa, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Mardin ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 49 zanlıdan 42'si yakalandı.

İstanbul'daki özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen C.Y'nin, Fatih'te baskın yapılan adreste gözaltına alındığı bildirildi.

Diğer 7 şüpheliden ikisinin cezaevinde olduğu, 5'inin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

4 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar

Suç örgütü üyelerinin farklı yöntemlerle planladıkları 9 eylemin 6'sında mağdurlardan toplamda 4 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi, 3 eylem ise deşifre edilerek önlendi.

Şüphelilerin suçüstü yakalanmasıyla önlenen bir olayda 5 bilezik, 5 cumhuriyet altını ve 2 bin 300 dolar mağdura iade edilirken başka bir olayda da mağdur 140 bin lirasını zanlıların bildirdiği banka hesabına göndereceği sırada engellendi.

Önlenen son olayda da mağdurdan alınan kripto parayı banka hesaplarına transfer ederek çekmek isteyen şüpheliler, 250 bin lirayla suçüstü yakalandı.

Örgütün hücre tipi yapılanması deşifre edildi

Gözaltına alınan zanlıların ilk sorgularında suç örgütüyle ilgili detaylar ortaya çıkarıldı.

Hücre tipi yapılanmaya sahip örgütün elebaşı C.Y'yi sadece örgüt sorumlusu olarak görev yapanların tanıdığı belirlendi.

Cezaevinde olduğu bildirilen iki şüphelinin de geçen yıl polis gibi davranarak Bağcılar'da Suriyeli Türkmen aileyi "Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantınız ortaya çıktı." diyerek kandırmaya çalıştıkları sırada yakalandıkları öğrenildi.

Cezaevine gönderilen bu iki kişinin o dönem suç örgütüyle ilgili operasyonun açığa çıkmaması için detaylı sorgulanmadığı, suç örgütü elebaşı ve üyelerinin yakalanmasının ardından cezaevinden getirtilerek yeniden sorgulanacağı bildirildi.

Ayrıca suç örgütünün İstanbul'daki elebaşı olarak faaliyet yürüten M.Ş'nin, dolandırıcılık yöntemleriyle elde ettiği parayla sevgilisine aldığı lüks marka otomobile de el konulduğu öğrenildi.