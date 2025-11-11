Siber operasyonlarda 403 şüpheli yakalandı: 72 milyon liralık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele operasyonlarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yerlikaya, vatandaşları dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlara karşı uyararak, “Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır” dedi.

25 ilde eş zamanlı operasyon

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, 25 il merkezli olarak yürütülen operasyonlarda “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Taciz” suçlarına karıştığı belirlenen 403 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 179’u tutuklandı, 97’si hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında yaklaşık 72 milyon lira değerinde 2 konut, 2 arsa ve 3 araca el konuldu.

Vatandaşları hedef alan sahte siteler

Yerlikaya, operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla vatandaşları hedef aldığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Şüphelilerin; yatırım danışmanlığı, faizsiz kredi ve ürün satışı gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve müstehcen çocuk içerikleri bulundurdukları tespit edildi.”