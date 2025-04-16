Siber suç operasyonu: 223 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde "Siber Suç ve Suçlulara" yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında Savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını da kaydetti.

Şüphelilerle ilgili bilgi verdi

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"10 il merkezli "Siber Suç ve Suçlulara" yönelik Emniyetimiz tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda; 223 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini kripto varlık aracılığıyla satın aldıkları,

Oltalama (Phishing) siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızdan "ürün bedeli, vergi" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları,

Yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri,

Vatandaşlarımızın bilgisi ve rızası dışında banka hesaplarından kredi çekip, kendi hesaplarına transfer ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi."

"Çok sayıda dijital materyale el konuldu"

Bakan Yerlikaya, 31 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu duyurdu:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Giresun, Isparta, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Yalova ve Sakarya merkezli İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Van, Malatya, Antalya, Samsun, İzmir, Diyarbakır, Adana, Batman, Bitlis, Kayseri, Aksaray, Niğde, Ağrı, Konya ve Tokat olmak üzere toplam 31 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık,

Yasa dışı bahis,

Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi,

Nitelikli hırsızlık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK'ımızı operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber Suçlar ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam ediyor."